Британцев испугало «ошеломляющее» число подлодок РФ в Северной Атлантике

Москва, 27 октября. Сообщения об "ошеломляющем" количестве российских подлодок в Северной Атлантике появились в западной прессе. Капитан 1-го ранга запаса Михаил Ненашев рассказал, какими критериями пользуются на Западе для оценки численности ВМФ РФ.

Накануне в Daily Mail появилась информация о резко возросшем количестве подводных лодок РФ в Северной Атлантике. Авторы публикации заявили, что вблизи Великобритании обнаружены малозаметные подводные лодки класса "Акула".

Ненашев пояснил, что ВМФ РФ стали направлять в зону операций британского флота две или три субмарины вместо одной, передает радио Sputnik.

"Это территория Атлантики, и мы там находимся постоянно. Поэтому, сколько они там насчитали лодок, зависит от того, какие внутренние задачи они перед собой ставят: выбивать бюджет, смещать внутриполитическую обстановку на традиционную для них "русскую угрозу", вести внутриполитические разборки", — рассказал он.

Ненашев назвал слова английских экспертов чушью, потому что их заявления не имеют никакого отношения к тому, какие задачи решает российской флот в Мировом океане. Он добавил, что перед ВМФ РФ сегодня не стоит цель сосредотачивать силы вокруг английских территориальных вод.