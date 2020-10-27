Звезда «Не родись красивой» Юлия Такшина показала нового возлюбленного

Москва, 27 октября. Российская актриса театра и кино Юлия Такшина впервые публично призналась в чувствах актеру Вячеславу Гугиеву. Трогательную запись она оставила в своем профиле в Instagram.

Подробности отношений между актерами пока не разглашаются. Однако известно, что их связывает многолетняя работа над спектаклем "Невеста напрокат". Не исключено, что во время работы между Такшиной и Гугиевым пробежала искра.

Тот факт, что у актрисы сериала "Не родись красивой" не просто рабочие отношения с Гугиевым, подтверждала их совместная поездка на фестиваль "Киношок", который проходил в Анапе.

Актриса разместила на своей странице черно-белый снимок, на котором она стоит в зеркальном помещении в черном обтягивающем платье со светлым пиджаком и лучезарно улыбается. Ее спутник в костюме смотрит куда-то вдаль.

"Смотреть в одну сторону..." — написала 40-летняя знаменитость с хештегом в виде сердца.

Вячеслав оставил в комментариях сердечко, тем самым еще больше подогрев слухи об их романе. Поклонники были безумно рады за актрису, которая после разрыва отношений с Григорием Антипенко смогла устроить личную жизнь. Многие интернет-пользователи отметили, что Такшина и Гугиев потрясающе смотрятся вместе.

"Когда двое смотрят в одну сторону — это и значит две половины"; "Отлично смотритесь".

Юлия Такшина познакомилась с Григорием Антипенко на съемках сериала "Не родись красивой". У пары завязался роман, но до брака дело не дошло. У Такшиной есть двое детей от Антипенко.