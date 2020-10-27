Десятки больных пензенцев стоят по 6 часов на холоде в очереди к врачу

Жители города Пензы возмущены многочасовыми очередями, которые ежедневно образовываются у городских больниц. Как стало известно ФАН, очередь в амбулаторию городской поликлиники растянулась на целый квартал. Люди вынуждены стоять на холоде по шесть, а то и более часов.

В местном сообществе «Черный список Пенза» в социальной сети «ВКонтакте» также появился гневный пост в связи с данной проблемой. Автор одной публикации также пожаловался, что перед тем, как попасть на прием в амбулаторию городской поликлиники, он был вынужден несколько часов стоять в уличной очереди.

В Сети также появилось видео, на котором видно, что в очереди стоят десятки больных. Очередь не двигается.

«Это кошмар. Пришли в 13.45 были в очереди 21-ми. Время 15.00 очередь сдвинулась на четыре человека», — сообщил горожанин, комментируя происходящее.

Его мнение разделили другие жители города, которым также «посчастливилось» оказаться в подобной ситуации.

«Это еще нормально. Муж пришел в поликлинику в 9 ушел в 15», — сообщила жительница Пензы. «У меня сын в той очереди стоял 3 часа, прежде чем зашел на прием к врачу», — добавила другая женщина.

Пензенцы сошлись во мнении, что даже здоровому человеку провести несколько часов на улице в конце октября достаточно сложно. Причиной возникновения очередей является острая нехватка медработников, считают горожане.

«Люди в медицине работать не хотят, все уходят, очень очень сложно…нехватка кадров ужасная везде. Те кто жалуется что врачей не хватает, идите учиться на врачей и начинайте работать, надо спасать ситуацию», — подытожил один из пользователей соцсети.

Напомним, как сообщал ранее ФАН, ситуация в регионе действительно остается напряженной из-за коронавируса. В некоторых больницах города зараженных COVID-19 пациентов отправляют обратно домой. В медучреждениях попросту не хватает свободных коек.

Ранее сообщалось, что в период второй волны коронавирусной инфекции из больниц города и области уволилось около 450 медработников. Оставшиеся специалисты даже физически не успевают быстро принять всех граждан, поток которых с каждым днём неустанно растет.