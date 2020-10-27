На Украине назвали "бредом" заявление Киева об ущербе от войны в Донбассе

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко назвал заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о сумме ущерба для экономики страны от войны в Донбассе «бредом сумасшедшего». По словам политика, в Киеве элементарно не могут прочитать Минские соглашения, не то что посчитать потери от конфликта. В то же время Журавко уверен, что президент Владимир Зеленский не выполнит обещание завершить войну в Донбассе в 2020 году, поскольку он пообещал это лишь для того, чтобы выиграть президентские выборы. Подробнее — в материале ФАН.

"Размер беды — это по оценке 100 млрд долларов потерь государства только от разрушенного Донбасса", — заявил Резников.

При этом он не стал объяснять, как подсчитал эту сумму. В то же время Резников считает, что украинский лидер Владимир Зеленский завершит войну в Донбассе в 2020 году.

"Он, по сути, это сказал 9 декабря, как я это воспринимаю, в Париже. Поэтому 9 декабря истечет этот год, и президент будет принимать решение", — уточнил Резников.

Как пояснил политик, потребуется много времени на «вывод войск» с неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей.

Однако Алексей Журавко не считает возможным закончить конфликт на юго-востоке Украины в этом году. Как он утверждает, некоторые западные страны заинтересованы в продолжении войны и финансируют ее.

"Пока зарубежные партнеры Киева и США поддерживают этот конфликт в Донбассе, Украину нескоро ждет разорение. Из разных источников идет финансирование не только войны, но и той же самой Украины. Страну поддерживают для продолжения этой грязной и никому не нужной войны", — сказал Журавко в интервью Федеральному агентству новостей.

При этом политик не верит, что Зеленский собирался выполнять свое обещание завершении войны в Донбассе за год.

"Это чисто популистское обещание и слово Зеленского, лишь бы как-то проскакать и выиграть президентские выборы. А потом хоть трава не расти. Зеленский не самостоятельный игрок, и мы все это видим. Мы знаем, что он ездил в MI6 или на поклон в Европу. Понятно, кто на самом деле контролирует политику на Украине: США и западные спецслужбы, — высказал мнение собеседник ФАН. — Если взять прошедшие выборы на Украине, то они показали, что мы вернулись в 2014 год. Это значит, что обратно во власть рвется политика войны. Теперь она вынуждена «объединиться» с Зеленским. Я не верю, что в 2020 году Киев закончит войну в Донбассе".

Комментируя слова Резникова об ущербе для страны от конфликта, экс-депутат заявил, что это «бред сумасшедшего».

"Никто эти цифры не знает, и никто их не считал на Украине, так как они элементарно не смогли прочитать Минские соглашения. О чем тут можно еще говорить? Я бы на этом поставил жирную точку и сказал бы так: не всех дурных война убила. Дурь на Украине видна налицо. Могу одно сказать: он больной человек", — отметил политик.

Напомним, госпереворот произошел на Украине в 2014 году, некоторые районы Донецкой и Луганской областей заявили о создании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев в ответ решил провести так называемую "антитеррористическую операцию" на территории Донбасса. Для урегулирования ситуации были приняты Минские соглашения, но пункты договоренностей регулярно нарушаются со стороны официального Киева.