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Эксперт объяснил, почему Литва стала «газовым» заложником Норвегии

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Эксперт объяснил, почему Литва стала «газовым» заложником Норвегии

Вильнюс, 27 октября. Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил, почему шансы изменить условия договора с норвежской энергетической компанией Equinor о поставке газа практически нулевые. Об этом сообщает интернет-издание Baltnews.

"В нынешнем году в Европе газ очень подешевел. Но это было неким следствием глобального кризиса. Уже сейчас в Евросоюзе цены нормализуются. В виду этого Литве пересматривать соглашение с Норвегией нет особого смысла. Так как перспективы найти новых поставщиков с более выгодными условиями просто нет, таким образом Литва становится газовым заложником Норвегии", — отметил Фролов.

Кроме того, он считает, что у Литвы недостаточно оснований для пересмотра условий договора с Норвегией, поэтому она не обращается в суд.

"На мой взгляд, Норвегия заключила контракт на стандартных условиях, поэтому сейчас газ для Литвы обходится дороже, но незначительно. Если Литва считает договор неконкурентным, то может подать в суд на норвежскую компанию. Однако она этого не делает, наверняка понимая, что вероятность пересмотра условий слишком мала", — пояснил специалист.

Он также добавил, что изначально была понятна бесперспективность строительства СПГ-терминала. Власти страны ошибочно полагали, что соседние государства: Латвия и Эстония будут закупать сжиженный газ через новый латвийский терминал. Но этого не случилось.

Ранее сообщалось, что власти Латвии не смогли справиться с эпидемией коронавируса, поэтому пытаются возложить на СССР ответственность за свой провал

Источник: Политпазл
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