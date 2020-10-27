Любовница Алибасова призналась, что шоумен заставил ее сдать сына в детдом

Москва, 27 октября. Известный продюсер и шоумен Бари Алибасов имеет от своей бывшей любовницы Елены Уронич сына по имени Бари. Однако недавно появилась информация о том, что у пары мог быть еще один ребенок, попавший в детдом. Об этом пишут "Дни.ру".

Недавно в телеэфире встретились музыкант Бари Алибасов и Александр Наседкин, 25-летный молодой человек. Страдающий аутизмом мужчина считал, что он является сыном продюсера и его экс-сожительницы Елены Уронич.

Стоит сказать, что бывшая спутница Алибасова пришла на шоу и заявила, что сказанное вполне может быть правдой. Дело в том, что она родила двух детей от музыканта. Старший получил имя Бари и стал официальным наследником деятеля шоу-бизнеса, в то время как младший сын не был здоров. В конечном итоге композитор заставил сдать внебрачного ребенка в детский дом.

"Ребенок родился с отклонениями, и Бари сказал мне, что мы его не потянем", — призналась в эфире Елена.

По словам любовницы знаменитости, она серьезно жалеет о том, что произошло десятки лет назад. Уронич считает отказ от ребенка наиболее страшным поступком в своей жизни. Также она призналась, что ей было очень тяжело жить, осознавая весь груз вины. Что же касается самого Алибасова, то его она не винит в произошедшем.

Однако сам музыкант заметил, что вряд ли является отцом молодого человека. По словам шоумена, Уронич несколько раз лежала в клинике для душевнобольных и доверять ее словам в данном случае не стоит. Тем не менее руководство телешоу решило взять тест на ДНК у Алибасова и Наседкина. В результате эксперты пришли к выводу, что явившийся на шоу мужчина на самом деле не является наследником композитора.

Стоит сказать, что Алибасов в последнее время достаточно часто привлекает внимание общественности. Как сообщалось ранее, экс-возлюбленная знаменитости попала в больницу после потасовки с продюсером.