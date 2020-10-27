Тысячи моллюсков выбросило на пляж в России

Магадан, 27 октября. Побережье в российском селе Тауйск (Магаданская область) оказалось усыпано тысячами крупных моллюсков. Их выбросило на пляж во время шторма.

Видеоролик, на котором местные жители собирают морские деликатесы в тазы, попал в социальные сети. Предполагается, что на пляж выбросило мидии. При этом пользователи интернета считают, что на берегу оказалась песчаная мия.

Моллюски, которых выбросило на берег, являются достаточно молодыми — им не более пяти лет, сообщил научный сотрудник Института биологических проблем Севера Вячеслав Жарников. При этом многие моллюски смогут выжить, так как способны зарываться в песок, уточнили биологи.