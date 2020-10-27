Составлен рейтинг самых дорогих автомобилей с пробегом в России

Москва, 27 октября. Названы самые дорогие машины на вторичном российском авторынке. В список люксовых автомобилей с пробегом попали сразу пять экземпляров.

Лидером списка, составленного изданием iReactor, стал Maybach 62, сошедший с конвейера в 2009 году. Продавец запросил за машину 130 миллионов рублей.

На второй строчке оказался Mercedes-Benz SLR McLaren 2009 года выпуска за 80 миллионов рублей. На третье место попал Porsche Carrera GT 2003 года стоимостью 70 миллионов рублей.

Кроме того, в топ-5 самых дорогих авто с пробегом вошли Aston Martin V8 Vantage 1999 года за 70 миллионов и один рубль и Rolls-Royce Cullinan. Последний автомобиль оказался самым новым в рейтинге — он был выпущен в 2020 году. За машину люксового английского бренда продавец просит 54 миллиона рублей.