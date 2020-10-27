Военный эксперт рассказал, чем могут закончиться провокации США у границ РФ

Сейчас между Россией и Западом идет военное обострение в силу того, что самолеты США, Великобритании и стран НАТО грубо нарушают установленные приказы и международные договоренности по полетам вблизи воздушного пространства нашей страны. Остановить провокации со стороны западных государств можно только четкими действиями авиации и Военно-морского флота РФ. В противном случае все закончится тем, что будет сбито какое-либо воздушное судно США. Об этом ФАН заявил военный эксперт Сергей Хатылев.

Напомним, журналисты китайского издания Sohu рассказали о случае, когда военнослужащие США пытались отогнать российские самолеты от Аляски. Отмечается, что российские истребители Су-35, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и бомбардировщик Ту-95МС выполняли полет в рамках патрулирования воздушного пространства и приблизились к Аляске. В ответ американские военные решили поднять в воздух и отправить навстречу истребители F-22. Аналитики указывают, что этот шаг не вызвал какой-либо реакции у российских пилотов, которых решили оттеснить от Аляски.

По словам журналистов, истребители Су-35 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 взяли курс на базы из-за недостатка топлива, а бомбардировщики Ту-95МС продолжили выполнять полет над нейтральными водами, длительность которого в итоге составила 12 часов. Американским пилотам пришлось отказаться от своих планов, так как их попытки отогнать бомбардировщик ВС РФ обернулись полным провалом.

"Россия и США в последнее время довольно часто устраивают подобные шоу, которые со стороны выглядят довольно пугающе", — отметили в Sohu.

Как объясняет бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев, в данном случае российские самолеты несли дежурство и патрулирование на тех рубежах, которые обозначены Генеральным штабом. Порой, говорит он, наша авиация заходит в нейтральные воды и приближается на определенное расстояние к воздушному пространству тех или иных стран, но никогда не нарушает его.

"Американцы также считают, что они должны принимать меры, чтобы нас не допускать ближе к своему пространству, и пытаются любым способом отогнать наши самолеты. Это продолжается более семидесяти лет. Сразу после Второй мировой войны американцы пытались летать через Владивосток, нарушая российскую границу. Наши целые авиаполки несли боевое дежурство на Дальнем Востоке и просто уничтожали американские самолеты. Много было ситуаций, что полки перелетали на Север, проводили воздушные стрельбы, чтобы противодействовать полетам самолетов США над Северным полюсом", — заявил Хатылев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Сейчас идет военное обострение между Россией и США, поскольку их самолеты открыто приближаются к российскому воздушному пространству, утверждает собеседник ФАН.

"В России принято решение, что даже к судам, которые нарушают госграницу, будет применяться бомбометание с нашей стороны. Самолеты США, Великобритании и некоторых других стран НАТО грубо нарушают установленные приказы и международные договоренности. Остановить это можно только четкими действиями нашей авиации и военно-морского флота. В дальнейшем это обострение сойдет на нет. Они видят, что на все их провокации мы четко действуем в соответствии со своими документами. Иначе для США все закончится уничтожением их самолета, как это было в 1960 году с [Фрэнсисом] Паурсэм (Уничтожение U-2 под Свердловском. — Прим. ФАН). Тогда все действия американцев пойдут на нет, но мы не хотели бы доводить ситуацию до таких крайностей", — пояснил военный эксперт.

Хатылев подчеркивает, что все проникновения американских самолетов в Черное и Балтийское моря пресекается Россией в соответствии с инструкцией Минобороны. По его словам, авиация США и Великобритании своевременно обнаруживается системами ПВО еще на подлете.