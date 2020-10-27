Милонов опроверг сообщения об отказе тестироваться на COVID-19

Депутат Виталий Милонов в комментарии ФАН опроверг сообщения СМИ, согласно которым его не пустили в Госдуму из-за отказа сдать тест на коронавирусную инфекцию. По словам парламентария, такого инцидента не было.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что депутатов Госдумы Наталью Поклонскую и Виталия Милонова не пустили на пленарное заседание нижней палаты парламента из-за отказа сдать тест на COVID-19. Милонов на вопрос ФАН, был ли такой инцидент, ответил отрицательно.

«Нет. Нет, конечно», — ответил Виталий Милонов.

Сообщения СМИ о недопуске в Госдуму он назвал "примером некачественной работы некоторых журналистов".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что коронавирус был выявлен у 91 депутата нижней палаты парламента. По его словам, 38 депутатов сейчас проходят лечение в больнице, еще один человек находится в реанимации.

Напомним, за минувшие сутки в России выявили 16 550 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 1 547 774 случая COVID-19. Скончались за сутки 320 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", общее число летальных случаев — 26 589. Побороли COVID-19 еще 12 844 человека, всего излечились 1 158 940 пациентов в РФ.