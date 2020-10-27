Разъяренные псы держат в страхе жителей мордовской глубинки

Чудовищный по своей жестокости инцидент произошел в Мордовии: в селе Челмодеевский Майдан несколько разъяренных собак местного жителя пробрались в соседский дом, где растерзали десятки кроликов. Как стало известно Федеральному агентству новостей, питомцы селянина держат в страхе целую деревню.

Дочь пострадавшего Людмила в интервью ФАН рассказала, что собаки нападают и на самих местных жителей. На замечания соседей у хозяина псов один ответ: «Наши собаки хороших людей не кусают».

Как выяснил ФАН, обстоятельства сложились следующим образом. Доносящийся с улицы шум разбудил местного жителя Петра П. в 3.20. Заподозрив неладное, глава семьи бросился во двор и обнаружил жуткую находку: на земле и даже в клетках в разных позах лежали растерзанные тельца кроликов. Две собаки продолжали душить зверьков на глазах у охваченного ужасом хозяина.

Домики для животных были плотно закрыты. Но и это не остановило собак. "Незванные гости" повредили клетки и вытащили оттуда кроликов. О силе и размерах псов можно судить и по рассказу хозяина. Один из них бросился на сетку рабицу, сломал ее и скрылся за огородом. Второй же сильно ударился о деревянные ворота и, открыв их, тоже убежал.

Ночной переполох разбудил и остальных жильцов дома. На шум сбежались жена и дочь Петра. Оставив все как было, мужчина вызвал полицию. Приехавшие на место происшествия стражи порядка сфотографировали место ЧП, составили протокол и отправились к хозяину собак. Правоохранителей встретили три дворовых пса. Причастность своих собак к нападению на кроликов мужчина не признал.

Как рассказала дочь пострадавшего Людмила П., о злодеяниях этих собак знали и раньше. Жертвами разъяренных псов стали 20 кроликов другого жителя села.

«Но в силу родственных связей заявление не было написано, и делу не дали ход», — пояснила собеседница ФАН.

Животные нападают и на людей. Несколько лет назад один из питомцев нерадивого владельца напал на мать Людмилы, и это тоже еще не все случаи.

На все жалобы хозяин отвечает: «Наши собаки хороших людей не кусают».