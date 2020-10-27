Николай Басков рассказал о подработках в кафе с песнями Пугачевой

Москва, 27 октября. Главный блондин российской эстрады Николай Басков рассказал, как зарабатывал на жизнь до прихода популярности. Он признался, что исполнял хиты заслуженной певицы Аллы Пугачевой в кафе и ресторанах.

Певец рассказал, что ему всегда очень нравилась сцена из мультфильма "Ну, погоди!", где Заяц в образе Примадонны исполняет хит "Айсберг".

"Дело в том, что когда-то я сам пел эту песню, подрабатывая в кафе, и сравнивал себя с этим Зайцем", — сообщил Басков "СтарХиту".

Во время выступлений в ресторанах будущая звезда представлял, как однажды он выйдет на сцену в дыму под аплодисменты многочисленных поклонников. При этом Басков даже не мечтал дотянуться до несравненной Примадонны, а Заяц казался ему "вполне по плечу".

Сейчас Николай Басков поддерживает отношения с бывшим мужем Пугачевой — Филиппом Киркоровым. Певцы записывают совместные треки и снимают клипы. А не так давно в честь дня рождения Баскова Киркоров признался "натуральному блондину" в любви.