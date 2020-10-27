В Киеве напомнили об обещании Зеленского завершить войну в Донбассе за год

Киев, 27 октября. Вице-премьер Украины Алексей Резников оценил ущерб для экономики страны от войны в Донбассе. Сумму он назвал в эфире телеканала "Украина-24", видео от 26 октября опубликовано на YouTube-канале.

Госпереворот произошел на Украине в 2014 году, некоторые районы Донецкой и Луганской областей заявили о создании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев в ответ решил провести так называемую "антитеррористическую операцию" на территории Донбасса. Для урегулирования ситуации были приняты Минские соглашения, но пункты договоренностей регулярно нарушаются со стороны официального Киева.

"Размер беды — это по оценке 100 млрд долларов потерь государства только от разрушенного Донбасса", — прокомментировал Резников.

Уточнять способ подсчета указанной суммы он не стал. Также Алексей Резников напомнил действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому о его обещании завершить войну в Донбассе за год.

"Он, по сути. это сказал 9 декабря, как я это воспринимаю, в Париже. Поэтому 9 декабря истечет этот год, и президент будет принимать решение", — добавил Резников.

Ранее вице-премьер Украины заявил, что Минские соглашения «никчемны», если рассматривать их с юридической точки зрения. В то же время он уверен, что именно Минск является единственной площадкой, на которой представляется возможным урегулировать конфликт в Донбассе.