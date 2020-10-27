Гарик Харламов резко высказался о своем изгнании из КВН

Москва, 27 октября. Популярный российский комик Гарик Харламов в эфире шоу "Без души" на YouTube-канале резко высказался о своем изгнании из КВН.

По словам артиста, играя в КВН, он познакомился со своим другом и партнером по сцене Тимуром Батрутдиновым. В то время Харламов играл в команде "Незолотая молодежь", а Тимур писал шутки для нее.

Харизматичные юмористы сразу нашли общий язык и придумали миниатюру, которая пришлась по душе многим членам команды. Тогда и зародился их дуэт.

"Когда меня [выгнали] из КВНа, громко хлопнув дверью, Батруха еще играл. Я его начал перетягивать в Comedy Club", — вспоминает Харламов.

В итоге юмористу удалось добиться того, о чем он мечтал. Батрутдинов стал постоянным резидентом популярного юмористического шоу на ТНТ.

Юмористическое шоу Comedy Club появилось на российском телевидении в 2005 году. Его первыми участниками были члены различных команд из "Клуба веселых и находчивых". Среди первых резидентов "Камеди" оказались Павел Воля, Гарик Мартиросян, Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов и Александр Ревва.