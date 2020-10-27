Баста защитил участницу шоу "Голос" после скандального выступления

Москва, 27 октября. Российский артист Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, прокомментировал скандал, возникший на шоу "Голос" вокруг дочери телеведущего "Первого канала" Романа Будникова – Александры. Об этом он написал пост в своем Instagram.

Дочь известного телеведущего Сашу Будникову обвинили в "блате" в период слепых прослушиваний в шоу "Голос". На выступление 18-летней артистки повернулись все звездное жюри. Однако, зрители не разделили радость Александры и назвали ее победу "купленной", а саму девушку прозвали "очередной дочерью Алсу".

Юная певица исполнила песню "Пьяное солнце" украинского певца Alekseev. Услышав первые ноты, рэпер Василий Вакуленко тут нажал кнопку и повернул свое кресло к исполнительнице, затем тоже повторили и его коллеги – Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Валерий Сюткин. Правда, за последнего кнопку нажал солист скандальной группы "Ленинград". После выступления наставники высоко оценили вокальные данные Будниковой. Однако в Сети ее выступление подверглось жесткой критике. Из-за того, что девушка является дочерью известного шоумена, зрители не поверили в правдивость выбора жюри.

Такой поворот событий привел в ярость рэпера Басту, в команду которого была зачислена Будникова. Соответствующе он отреагировал в Сети.

"Саша Будникова самобытная и талантливая девочка, пусть и оказалась дочерью известного человека. Невольно задаешься вопросом, неужели это кара небесная быть ребенком звездных родителей? Неужели из-за успешности своих родителей ребенок должен быть обречен быть ни на что не способен?" — негодуя ответил артист в своем Instagram.

Несмотря на разгоревшийся скандал, Баста все же намерен работать с Сашей. По его словам, ее выступление тронуло его за душу, и он благодарен артистке за ее искренность.

Недавно Баста в эфире юмористического шоу "Прожарка" на телеканале ТНТ заявил о продажности своего коллеги по цеху рэпера Тимура Юнусова, он же Тимати. Музыкант отметил, что экс-участника Black Star "можно купить".