Крым потратит 7 миллиардов на закупку нового общественного транспорта

Симферополь, 27 октября. Более семи миллиардов рублей выделят за два года на закупку нового общественного транспорта в Крыму. Об этом сообщил министр транспорта РК Евгений Исаков в ходе заседания Совета министров Крыма, передает корреспондент ФАН.

«По соглашению между Советом министров Республики Крым и правительством города Москвы в 2020-2022 годах запланировано приобретение 820 автобусов и 27 трамвайных вагонов на общую сумму 7 млрд 264 млн рублей. Техника будет работать на газомоторном топливе, приспособлена для перевозки инвалидов», — сообщил Исаков.

Министр подчеркнул, что в этом году в Крым поступило уже порядка 220 единиц техники. Сейчас идет работа по распределению транспорта между городами Крыма: Симферополь вскоре получит 100 автобусов, Керчь — 40, Ялте выделят 30 единиц транспорта. Остальная техника будет дополнительно перераспределяться и начнет выходить на линии уже со следующей недели.