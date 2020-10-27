Психолог назвала действенный способ для улучшения климата в семье

Наш мир — это не только материальные ценности, которые привносят в повседневность удобство и развлечения. Действительность — это коммуникация, а значит, и отношения. К сожалению, в жизни иногда происходят неполадки. Их нужно решить, чтобы внести баланс в наши начинания и дела.

Для этого существует множество вспомогательных методик, которыми люди пользуются. Вопрос в другом: насколько каждая методика универсальна и подходит конкретному человеку. Ее выбор — очень ответственных подход, так как предопределяет результат. Опираясь на эту позицию, психолог, руководитель центра трансформационных игр Оксана Гордина поделилась с ФАН одним из новых, но действенных способов. Это психологические трансформационные игры.

Что такое психологические игры

Психологические игры — это метод групповой работы. В отличие от стандартного приема, когда психологи общаются один на один с клиентом, игры задумывались изначально как способ групповой психологической работы. Однако современный метод в корне отличается от типичного, который часто показывают в американских фильмах, когда различные анонимные группы людей делятся личной информацией, аплодируя откровенности каждого.

"Это наглядный пример групповой терапевтической работы. В психологической игре все совсем по-иному. Для участия в ней не нужно быть "анонимным алкоголиком" или "обжорой". Здесь все проще и напоминает забаву детских времен: есть поле, кубик, карты и определенная задача, которую ставят перед собой участники. Формулировать эту задачу помогает игропрактик. Еще одним отличием психологической игры от обычной является наблюдение и контроль со стороны ведущего", — пояснила Гордина.

Какой опыт можно получить

По словам психолога, опыт от игры может быть разный.

"Расскажу об одной из своих действенных разработок. Называется игра "Встреча с собой 2.0". Задача сводится к тому, чтобы научить человека отделять то, в каком эмоциональном состоянии он живет и произносит свои слова", — пояснила Гордина.

В качестве примера она назвала распространенный случай из жизни. Приходит муж домой и интересуется, где его тапочки. Жена в ответ может абсолютно по-разному донести информацию, допустим, упрекнуть его в забывчивости.

"Это позиция по отношению к мужу называется "родитель" — прямая воспитательная реакция. Игра как раз и учит человека отслеживать свои слова в той или иной ситуации, затем ясно оценивать ради осознанного понимая источника семейных разногласий. По сути, данная назидательная реакция из примера может сподвигнуть мужа принять позицию ребенка, который будет стараться "перевести стрелки" или уйти в нападение, тем самым показав свое нежелание брать на себя ответственность и признать свои ошибки", — пояснила Гордина.

По мнению психолога, все это создает пробелы во взаимопонимании супругов, которые являются главной помехой счастливой жизни. Поэтому задача ведущего психологической игры заключается в том, чтобы научить оперативно определить позицию и менять ее. Это даст человеку возможность увидеть проблему в себе и правильно оценить последствия, сделав заметный шаг на пути к переменам.

В качестве краеугольного камня в психологической игре Гордина выделяет следующее: обретение умений договариваться, максимально снизить уровень стресса, умножить результативность прогресса при решении проблем в отношениях (семейные, родственные, деловые или дружеские).

"Есть еще интересный пример игры: собирается определенное количество участников, у которых есть индивидуальные планы на будущее (написать книгу, открыть магазин, научиться новом навыкам), но всех их объединяет позиция "не могу". Это саботаж, с которым должна проводиться работа. В этой игре изучаются страхи, уровень привлекательности цели для игрока, готовность к самопожертвованию, борьба с иными фобиями", — пояснила Гордина.

По ее словам, далее идет мощная групповая работа с депрограммированием сознания, когда человек переносит на бумагу свои неуверенность и сомнения, переводя их в другое русло, где есть вкус победы, после чего обязательно произносит это вслух, чтобы ему поверили. Зачастую поделиться своими переживаниями и позицией гораздо легче на бумаге, нежели устно. И при простых словах «Мне нравится мысль, что я пою со сцены и люди мне аплодируют» они плачут и говорят это так, что никто не верит в возможность данного факта в жизни участника.

Насколько работают психологические игры

По мнению Гординой, все зависит от человека, его целей, вовлеченности и мотивации. Однако игры очень эффективны в большинстве случаев. Безусловно, уровень специалиста играет немаловажную роль. Бывали запущенные случаи игроков, когда помочь человеку выходило лишь после окончательного прохождения игры. Как результат, человек смог посмотреть на свою ситуацию со всех сторон и начать двигаться вперед.

Очень часто в социальной действительности нам кажется, что родственники дают советы либо что-то не договаривают, опираясь на свою любовь. Именно так мы воспринимаем наше близкое окружение.

"При игровой же практике, участвуя в группе с заданиями, у людей включается правильная слышимость происходящего, активация тонкого сознательного восприятия, они чувствуют, что до них доносит социальная среда. Более этого, люди сами начинают высказывать свою позицию относительно себя и проблем других людей, поэтому их тоже начинают слышать, и от этого появляется чувство значимости", — считает психолог.

По ее словам, немаловажную роль оказывает социальность, когда человек воочию видит других людей с похожими проблемами, это привносит уверенность, что ты не один в поле воин. Даже в основе философских мыслей Древней Греции прослеживается акцент на неразрывную связь человека с социумом.

Востребованность игр

"Уровень профессионализма, безусловно, определяет эффективность и, соответственно, востребованность. Однако бывают случаи, когда профессионалы общаются со своими клиентами, коммуницируя на сухом научном языке, трудно воспринимаемом другими людьми. Психологические игры должны быть понятны всем, кто хочет решить свои жизненные проблемы. Гораздо легче и быстрее справиться с задачами, когда все слышат друг друга, и общение "психолог-клиент" исключением не является", — рассказала Гордина.

По ее словам, в жизни мы ставим перед собой цели и достигаем их, ведь победа очень значима для каждого. Именно поэтому цель игры — помочь разобраться в себе, созерцать полную картину мира, заметить все "инородные тела" и, подобно иммунитету, отвергнуть их.

"Могу с уверенностью сказать: каждый, кто живет в социальном пространстве, испытывает потребность в таких играх. Психология, как и любая другая наука, не стоит на месте, ибо меняются времена, отношения между людьми, жизненный сценарий социума, а значит, умножаются и проблемы, на решение которых вводятся новые методики. Однако самые эффективные остаются в психологической практике. И поэтому, я уверена, в скором времени психологические игры станут востребованными как никогда раньше", — уверена она.

Семейный климат

По мнению специалиста, психологические игры могут улучшить семейных климат. Психологические игры в первую очередь ориентируются на каждую индивидуальную проблему. Если учесть, что проблема семейных отношений очень актуальна, методики направлены и на улучшение семейного климата.