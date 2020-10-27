Суд поставил точку в алиментном споре футболиста Тарасова с экс-супругой

Москва, 27 октября. Недавно суд закончил очередное разбирательство, касающееся известного российского футболиста Дмитрия Тарасова и его старшей дочери Ангелины. Была установлена сумма, которую спортсмен должен перечислять ребенку от бывшей жены в качестве алиментов. Об этом пишет "СтарХит".

Алиментные споры между Дмитрием Тарасовым и его экс-супругой Оксаной Пономаренко тянулись достаточно продолжительное время. За этот период спортсмен успел сменить три команды юристов и все время пытался добиться снижения выплат.

Сначала футболисту приходилось перечислять порядка 350-370 тысяч рублей, однако он хотел уменьшить эту сумму. Сам Тарасов предлагал переводить супруге порядка 15 тысяч рублей в месяц, однако такой вариант не устраивал ни Пономаренко, ни судей. Они пришли к выводу, что спортсмен должен переводить на ребенка одну четвертую от всех доходов и 104 тысячи рублей сверху.

Такое положение дел, разумеется, тоже не устроило звезду футбола. Тарасов вновь попробовал уменьшить размер выплат, и на это раз ему это удалось. Дело в том, что нынешней супруге футболиста Анастасии Костенко также пришлось требовать алиментов у мужа, чтобы он платил меньше денег старшей дочери.

Согласно решению Мосгорсуда, теперь Тарасов обязан платить всего одну шестую от своих доходов и 46 тысяч рублей дополнительно. На данный момент сложно сказать, будет ли эта сумма меньше или изначальных 350-370 тысяч рублей, ведь часть доходов Тарасова "серые". Согласно сообщениям СМИ, спортсмен зарабатывает не только на игре в футбол, но и на рекламных постах.

Как сообщалось ранее, не стремящийся к общению со старшей дочерью футболист собирается расширять свою семью. Недавно Тарасов выбрал имя для будущего сына.