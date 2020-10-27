Политолог объяснил, на чью сторону встанут спецслужбы США после выборов

Спецслужбы США всегда проявляют политическую нейтральность и не служат какому-то конкретному человеку или партийному руководству. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Международного института политических исследований Владимир Брутер.

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на свой источник среди чиновников Министерства внутренней безопасности США, сообщил о том, что силовое ведомство готовится к беспорядкам среди гражданского населения перед президентскими выборами 4 ноября 2020 года и сразу же после них. Так, исполняющий обязанности заместителя министра Кен Куччинелли заявил, что МВБ имеет подготовленные команды, готовые придти на помощь другим правоохранительным органам, если «возникнет необходимость».

«Они правильно делают, что готовятся к беспорядкам, — заявил Брутер. — В конце концов, это их работа: представьте, что насильственные протесты начались, а правоохранители оказались к ним не готовы. К тому же нынешние выборы в США — вещь весьма конфликтная, политические противники относятся друг к другу очень плохо, так что может произойти все что угодно».

Политолог убежден, что от сторонников Дональда Трампа угроза общественному порядку исходить не будет: по его словам, «они могут немного покуролесить, и это максимум».

«Такова специфика республиканского избирателя: он более консервативный, более возрастной, более богатый и неспособный на протесты подобного рода, — заметил эксперт. — «Улица» всегда принадлежит избирателям демократов — и так дела обстоят не только в Соединенный Штатах. Все «майданное производство» от Киева до Бишкека делается подобного рода людьми».

Собеседник ФАН подчеркнул, что большинство голосующих граждан Америки («а на выборы ходит, в основном, возрастное население») не является «пищей» для уличных протестов.

«Таковы законы жанра: молодые устраивают революции, а старые отправляются голосовать, — отметил Брутер. — Вместе с тем я должен добавить, что если так случится, что на улицы городов США выйдут сторонники обоих кандидатов и между ними начнет вспыхивать насилие, правоохранительные органы не встанут ни на одну из противоборствующих сторон и останутся нейтральны».

По словам политолога, ни один из руководителей американских спецслужб не возьмет на себя ответственность открыто поддержать кого-либо из оппонентов.