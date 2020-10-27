Шойгу сообщил о неудачной попытке «цветной революции» в Белоруссии

Москва, 27 октября. Неудачная попытка "цветной революции" в Белоруссии была направлена на срыв интеграции Союзного государства с РФ, а также раскол в отношениях между странами, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По словам Шойгу, попытка поссорить страны провалилась, но за ней последовали гибридная война и "беспрецедентное давление" Запада.

"Совсем недавно при политической и финансовой поддержке Запада была предпринята попытка смены власти в Республике Беларусь", — заявил Шойгу.

Министр обороны РФ решительно осудил попытки Запада осуществить государственный переворот в Белоруссии. По его словам, США применяют технологию цветных революций для расшатывания внутриполитической обстановки в ряде стран.

В свою очередь министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что осуществить переворот в его стране пытались "различные деструктивные силы, подогреваемые руководством ряда государств".

Сегодня Минобороны РФ рассматривает обеспечение военной безопасности Белоруссии в числе своих приоритетных задач.