Глава Минздрава Ростовской области Быковская ушла на пенсию

Ростов-на-Дону, 27 октября. Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ушла на пенсию, освободив пост по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона Василия Голубева.

Глава Ростовской области подписал указ об освобождении от должности министра здравоохранения региона. По словам представителей губернатора, Быковская ушла в отставку в связи с выходом на пенсию.

В администрации также сообщили о подписании приказа об увольнении начальника городского управления здравоохранения Ростова-на-Дону, который занимала Надежда Левицкая.