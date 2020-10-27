Попова назвала условие для отказа от масок во время пандемии

Москва, 27 октября. Необходимость использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) отпадет, когда россияне получат вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сейчас трудно делать прогнозы, насколько долго гражданам РФ и всему миру придется ходить в масках и перчатках, подчеркнула глава ведомства в ходе выступления на форуме "Здоровое общество". По ее словам, как только для россиян будет доступна противокоронавирусная вакцина, от СИЗ можно будет отказаться.