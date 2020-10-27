Сербская актриса Радулович рассказала об отношениях с Милошем Биковичем

Москва, 27 октября. Сербская актриса Милена Радулович, исполнившая одну из главных ролей в фильме "Кольская сверхглубокая", рассказала об отношениях со своим соотечественником — актером Милошем Биковичем.

"Поскольку сербский кинорынок небольшой, не знать человека из своей профессии практически невозможно", — поделилась актриса с изданием Teleprogramma.pro.

По словам Радулович, Бикович играет и в театре, и в кино. Как оказалось, актеры вместе учились на Факультете драматического искусства в Белграде. Им преподавали одни и те же мастера, поэтому Радулович и Бикович неоднократно пересекались во время учебы. Кроме того, бывший бойфренд актрисы хорошо общался со звездой "Холопа", и они находились в одной компании.

"Мы продолжали общаться и когда начали играть в российском кино", — рассказала Радулович.

По ее словам, очень важно сохранять знакомства "в новой системе координат". Также актриса призналась, что ее очень привлекал российский кинорынок, поскольку она с детства увлекается русской культурой.