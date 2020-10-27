"Нафтогаз" сообщил о резком повышении цен на газ для жителей Украины

Киев, 27 октября. Украинская компания "Нафтогаз" сообщила, что стоимость газа для бытовых потребителей в стране в ноябре увеличится более чем на треть. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании.

Уточняется, что цены на газ вырастут на 35%. Рост стоимости связан с "сезонным фактором и увеличением оптовой цены".

С ноября украинцы, подключившие тариф "Годовой" будут платить 6,45 гривны за один кубометр с НДС. В стоимость не заложена цена транспортировки и распределения газа.

Ранее ФАН писал, что эксперты предрекают полный отказ жителей Киева от газа из-за высоких цен. Производство на Украине почти полностью развалено. О том, почему украинские граждане на бытовом уровне отказываются от благ цивилизации, — читайте по ссылке.