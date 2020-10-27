В Госдуме рассказали, какое будущее ждет украинскую авиацию

Вряд ли западные страны пойдут на мощную военную поддержку Украины, учитывая нестабильную ситуацию в экономике и политике страны. Об этом в комментарии ФАН заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Судьба украинских ВВС

Парк военной авиации Украины серьезно устарел, поэтому через десять лет уже не сможет выполнять боевые задачи. Об этом рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Дроздов.

"Речь идет как о моральном, так и физическом старении техники, потому что сейчас мы защищаем воздушные границы нашего государства на образцах техники, которые были выпущены с 1968 по 1991 гг. <…> За время независимости Украины мы не получили ни одного военного самолета", — сказал он.

Он отметил, что самые старые самолеты, которые стоят на вооружении в ВСУ, — военно-транспортные, которым более 50 лет. Ударная, истребительная и разведывательная авиация — Су-25, Су-24М, МиГ-29, Су-27, Су-24МР — 1981–1991 гг. выпуска.

По мнению Дроздова, старые советские самолеты нельзя ремонтировать вечно.

"Происходит физическое разрушение двигателей, узлов, агрегатов, планера самолета. Вероятно, лет через десять самолеты не смогут выполнять поставленные задачи", — добавил он.

Будущее ВВС Украины

Как отметил Юрий Швыткин, еще в мае текущего года Украина приняла программу перевооружения военной авиации до 2035 года. Эта программа предполагала оснащение западными образцами — F-16.

"Данная программа звучит как выдержка из фантастического романа. Эта программа требует затраты до 8 миллиардов долларов. Украина в этом вопросе, безусловно, надеется на поддержку стран Запада", — пояснил Юрий Швыткин.

Политик заметил, что авиация Украины существует еще со времен Советского Союза. Заводы, которые занимаются авиастроением, также советского производства.

"При этом перекупка самолетов иностранного производства требует постоянного их технического обслуживания. На базе советского авиастроения сделать это невозможно в кратчайшие сроки", — добавил Юрий Швыткин.

По его мнению, Запад использует Украину как площадку для эскалации напряжения перед российскими границами. Однако вряд ли западные страны пойдут на мощную военную поддержку Украины, учитывая нестабильную ситуации в экономике и политике страны. Постоянно поддерживать Украину, особенно в условиях пандемии коронавируса, Запад не в состоянии.