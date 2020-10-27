Военный эксперт Баранец заявил, что Путин словами о ДРСМД загнал США в угол

Москва, 27 октября. Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец объяснил в беседе с телеканалом "Царьград" слова президента РФ Владимира Путина касательно Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Эксперт уверен, что лидер РФ своим заявлением загнал США в угол. Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением о деэскалации на территории ЕС в связи с прекращением ДРСМД. Он назвал ошибкой выход США из этого соглашения и подтвердил мораторий на развертывание в Европе российских ракет наземного базирования до тех пор, пока в регионах не будут установлены аналогичные американские ракеты.

"Слова Путина сегодня нельзя рассматривать в отрыве от дебатов по поводу СНВ-3. Потому что недавно Лавров приоткрыл карты. Он сказал, что если американцы требуют от нас, чтобы мы втащили в договор СНВ-3 китайцев и включили в этот договор все тактическое ядерное оружие, то мы имеем полное право зеркальным образом ответить. Козырь на козырь", — объяснил Виктор Баранец.

С его точки зрения, сейчас "начался торг". Своим заявление Владимир Путин подтвердил готовность РФ открывать свои карты, добавил Виктор Баранец.

"Фактически вот этим заявлением Путин загоняет американцев в угол. Им некуда деваться: либо соглашаться, либо действовать по-американски, выдумывать какую-нибудь новую причину для того, чтобы и дальше тянуть резину с СНВ-3", — резюмировал эксперт.

Первый зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее выразил надежду на то, что слова президента России Владимира Путина по ДРСМД могут вызвать ответные шаги у НАТО.