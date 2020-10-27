Оперштаб: в РФ выявлено 16 550 новых случаев коронавируса

Москва, 27 октября. Более 16 тыс. случаев COVID-19 зафиксировано за последние сутки на территории России. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Заболевание выявлено во всех регионах России, следует из сообщения. Всего специалисты зарегистрировали 16 550 новых случаев COVID-19. Полностью выздоровели еще 12 844 человека.

Свежую информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Данные на сайте обновляются в ежедневном режиме.