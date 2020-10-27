Samsung разработала дисплей OLED с рекордным разрешением

Москва, 27 октября. Корейская компания Samsung совместно с учеными из Стэнфордского университета разработала дисплей с рекордным разрешением. Об этом говорится в пресс-релизе американского вуза.

Разработчики создали дисплей сверхвысокого разрешения. Новшество условно называют newOLED, оно базируется на существующей технологии органических светодиодов.

У панели показатель плотности пикселей составляет 10 тысяч на дюйм. Полученная OLED-панель также предназначена для использования в устройствах, экраны которых находятся на близком расстоянии от органов зрения.

Создатели нового дисплея уверяют, что экран можно будет использовать в сегменте потребительской электроники. Например, в VR-гарнитурах и аналогичных аксессуарах, в которых разрешение экрана имеет определенное значение.