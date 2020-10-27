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В России могут разрешить продажу пива на стадионах

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В России могут разрешить продажу пива на стадионах

Москва, 27 октября. Российским спортивным болельщикам могут разрешить распитие алкогольного пива на территории спортивных стадионов. Об этом сообщает ТАСС.

Госдума рассматривает законопроект, согласно которому в России могут разрешить продажу алкогольного пива на стадионах. Информацию об этом сообщил глава комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

"Такой законопроект действительно включен в примерную программу решением Государственной думы на ноябрь 2020 года, однако говорить о его принятии пока преждевременно", — отметил Пайкин.

По словам главы комитета Госдумы в настоящее время концепция законопроекта обсуждается всеми заинтересованными сторонами.

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