Телеканал CW рассекретил образ темнокожей Бэтвумен

Лос-Анджелес, 27 октября. Американский телеканал CW показал, как будет выглядеть темнокожая супергероиня DC Бэтвумен в одноименном сериале. Роль женщины в костюме летучей мыши исполнит Джависия Лесли.

Актриса опубликовала снимки нового образа Бэтвумен в Instagram. На съемках Лесли носит облегающий черный костюм с красной эмблемой летучей мыши на груди. Образ супергероини дополняют плащ и маска, скрывающая верхнюю часть лица. Кроме того, актрисе сохранят ее естественную афро-прическу.

"Для меня было очень важно, чтобы зрители могли узнать уже по одному силуэту, что Бэтвумен — чернокожая девушка", — рассказала Джависия Лесли изданию The Hollywood Reporter.

По мнению актрисы, облегающий костюм и афро помогли справиться с этой задачей. Лесли гордится, что именно ей довелось стать первой темнокожей женщиной в образе Бэтвумен на телевидении. Кроме того, актриса, которая является бисексуалкой, отметила, что сериал с ней в главной роли окажет поддержку ЛГБТ-сообществу.