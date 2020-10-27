Энергетик рассказал, почему нельзя завершать строительство СП-2

Москва, 27 октября. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал, почему нельзя завершать строительство газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает портал Baltnews.

По мнению специалиста, движение трубоукладчика "Академика Черского" и судов снабжения в сторону Мукрана, где идет строительство "Северного потока — 2" не говорит о сокращении сроков завершения работы по реализации проекта.

"Я уверен, что строительство газопровода будет возобновлено, но, когда это произойдет, сказать сложно. У "Академика Черского" и судов снабжения на прошлой неделе в Балтийском море проходила тренировка укладки труб, так как Россия такую работу раньше не осуществляла", — отметил Митрахович.

Также энергетик считает, что для продолжения работ по строительству СП-2 необходимо оценить необходимость привлечения к строительству дополнительного оборудования и провести ряд испытаний.

"Дальнейшее строительство проекта будет проходить с опорой на помощь Германии. Единственное, что может помешать реализации планов "Газпрома" — это отказ немцев, но это представляется маловероятным", — считает Митрахович.

Специалист предположил, что окончание работ по строительству газопровода закончить в нынешнем году уже не получится из-за портящихся погодных условий.

"Сейчас конец октября, погода на Балтийском море будет неминуемо портиться, ожидаются штормы", — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что Россия завершит реализацию энергетического проекта "Северный поток — 2", несмотря на американские санкции, которые были введены ранее.