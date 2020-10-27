Борис Моисеев полгода не выходит на связь с родным братом

Москва, 27 октября. Старший брат популярного певца Бориса Моисеева Маркс Толкач бьет тревогу — его родственник полгода не выходит на связь. О своих переживаниях он рассказал в эфире программы "Звезды сошлись".

Толкач уже несколько месяцев не может дозвониться до своего родного брата, о здоровье которого ему становится известно только из телевизионных программ и газет. Окружение артиста эстрады хранит гробовое молчание, и даже об инсульте Моисеева Марксу не сообщили.

"Девять лет я его учил, кормил, воспитывал его и прочее. А он в ответ называл меня не братом, а папой", — сказал родственник артиста.

Брат Моисеева переживает, что исполнителя окружили охотники за его многомиллионным наследством. Он видит в качестве главного охмурителя директора артиста Сергея Гороха. По мнению Толкача, Горох хочет завладеть недвижимостью и деньгами артиста. Хотя сам Моисеев ранее говорил, что все его наследство достанется старшему брату, передает Пятый канал.

Десять лет назад Моисеев перенес инсульт. Восстановление 66-летнего артиста было долгим, пять лет назад он решил отказаться от активной концертной деятельности из-за ухудшения здоровья.