Потеря обоняния может быть симптомом двух опасных болезней

Москва, 27 октября. Потеря способности ощущать запахи может быть симптомом нескольких опасных заболеваний, рассказала заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения больницы №52, невролог Вера Пшеничникова.

Потеря обоняния не всегда говорит о наличии коронавирусной инфекции, объяснила Пшеничникова. Запахи могут пропасть из-за отека слизистой носа. При этом потерять обоняние могут и пациенты с развивающимися опухолями головного мозга, предупредила невролог.

Также исчезновение запахов является одним из ранних признаков болезни Паркинсона, подчеркнула Пшеничникова в эфире радиостанции "Говорит Москва". Она дополнила, что отсутствие способности различать запахи может говорить как минимум о пяти заболеваниях.