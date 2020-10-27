США готовятся к беспорядкам после президентских выборов

Вашингтон, 27 октября. В США начали подготовку к возможным беспорядкам во время выборов президента. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на исполняющего обязанности заместителя министра внутренней безопасности Кена Кучинелли.

В материале телеканала говорится, что два ведомства Министерства внутренней безопасности США (МВБ) работают над сценарием действий в случае возникновения беспорядков до или после президентских выборов, которые запланированы на 3 ноября.

"Наши команды готовы действовать так, как нужно", — цитирует телекомпания слова Кучинелли.

По его словам, у МВБ США "нет конкретной разведывательной информации о наличии конкретной угрозы вспышек насилия". По информации CNN, в данном случае речь идет об отрядах специального назначения Службы таможенного и пограничного контроля, а также Службы иммиграционного и таможенного контроля. Сотрудников этих ведомств могут привлечь к охране федеральных зданий, добавил чиновник.

Вице-президент Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов в беседе с корреспондентом ФАН заявил, что выборы в США пройдут под знаком вбросов, протестов и вируса.