Ученые выяснили, что привело к исчезновению леса на Алтае

Москва, 26 октября. Обстоятельства исчезновения леса на территории Степного Алтая удалось выяснить российским ученым совместно со специалистами из Польши и Китая. Результаты исследования опубликованы в журнале Quaternary Science Reviews.

Сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН (ИАЭТ) собрали посредством бурения образцы отложений со дна озер Кучук и Малое Яровое в Кулундинской степи Алтайского края. Образование водоемов произошло примерно 14 тыс. лет назад, поэтому благодаря образцам исследователи смогли восстановить цепочку природных событий.

В период голоцена лесная растительность в Степном Алтае начала увеличиваться. Около 10,8 тыс. лет назад активное распространение получила сосна обыкновенная. Однако после интенсивных пожаров, которые, по предположениям специалистов, происходили регулярно, территория полностью лишилась леса. При этом одной из причин возникновения пожаров могли быть кочевники, считают ученые.