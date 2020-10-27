Работу ресторанов по ночам запретили по всей России

Москва, 27 октября. Роспотребнадзор ввел новые ограничения, распространяющиеся на все регионы России. На фоне второй волны пандемии коронавируса заведениям общественного питания придется изменить графики работы.

Ресторанам, барам, ночным кафе, столовым и бистро запретили работать с 23:00 до 06:00 по местному времени. Данное ограничение также относится к зрелищно-развлекательным мероприятиям. Клубы, ночные шоу, концерты попадают под запрет во всех регионах страны.

Новые правила введены из соображений безопасности: закрытие на ночь мест массового скопления людей позволит снизить риски распространения COVID-19. Первыми ограничения на работу ресторанов после 23:00 появились в Москве и Санкт-Петербурге.