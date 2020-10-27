Клинцевич: Никакая санкционная кувалда Россию не берет

Российский политик Франц Клинцевич отреагировал на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Москва готова ответить на хамство Запада. В комментарии для ФАН Клинцевич сравнил Россию с "железным человеком", которого не берет никакая санкционная кувалда. Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью хорватской газете "Вечерний лист" отметил, что РФ ответит на хамство Запада и на все антироссийские выпады последнего времени, которые заставляют усомниться в адекватности Евросоюза.

"Антироссийские выпады западных коллег, основательно подзабывших, что такое дипломатия, и опустившихся до уровня банального хамства, мы без должной реакции не оставим. О наших ответных шагах в США и ЕС хорошо известно", — цитирует заявление Лаврова ТАСС.

По словам Лаврова, в антироссийских действиях Евросоюза последнего времени видны попытки по указке Вашингтона и "ряда стран-русофобов внутри ЕС" раскрутить санкционную спираль. Делается это исключительно с целью наказать Россию "за независимую внешнюю политику, за последовательное отстаивание национальных интересов", подчеркнул глава российского МИД.

При этом Лавров выразил надежду, что у Европы хватит мудрости и дальновидности перейти от конфронтации с Москвой к конструктивному диалогу.

Комментируя заявление Лаврова, экс-сенатор Франц Клинцевич с болью отметил, что за последние годы европейская политика серьезно деградировала.

"Еще десять лет назад то, что творит сейчас Евросоюз по указке Вашингтона, было немыслимо с точки зрения дипломатической практики, — заявил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Нынешнее поведение ЕС не соответствует нормам не только дипломатических, но и обычных человеческих взаимоотношений. Но сегодня, как мы видим, на Западе задан антироссийский тренд, который крайне опасен".

По словам экс-сенатора, все попытки "наказать" Россию, заставив при помощи санкций плясать под дудку Запада, абсолютно бесперспективны.

"Россия — как железный человек: как бы ее ни били, ничего не помогает, никакая санкционная кувалда нас не берет. Как бы Запад ни пытался нас бить, толку от этого никакого. Думаю, в этой информационной гибридной войне Западу пора остановиться и проявить здравый смысл, к чему и призвал глава нашего МИД", — резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении шести россиян и российского научного института в связи с инцидентом с блогером Алексеем Навальным, по версии Запада, якобы отравленным веществом из группы "Новичок". Лавров, комментируя эти бездоказательные обвинения, напомнил о "высокомерном отказе" Берлина дать ответы на многочисленные запросы Генпрокуратуры РФ, направленные в связи с инцидентом с Навальным, что является прямым нарушением международных обязательств ФРГ по правовой помощи.