Фото жены Никиты Михалкова в купальнике произвело фурор в Сети

Москва, 27 октября. Супруга именитого режиссера Никиты Михалкова Татьяна опубликовала в своем профиле в Instagram архивное фото, сделанное на море. Фигура Татьяны в купальнике произвела фурор в Сети.

Знаменитость поделилась с поклонниками несколькими снимками, сделанными в разные годы. Среди кадров есть те, которые были созданы, когда Татьяна и Никита были еще молодыми.

Глава фонда "Русский силуэт" разместила снимок, сделанный во время отдыха на море. На кадре все семейство — Никита Сергеевич, Татьяна, дочери Анна и Надежда, сын Артем. Судя по тому, что Анна на снимке выглядит достаточно взрослой, Татьяне Евгеньевне уже лет за 40. Однако ее фигура в белоснежном закрытом купальнике не смогла не восхитить интернет-пользователей.

Многие фолловеры отметили, что фигуры мамы и дочки — Татьяны и Анны — безумно похожи.

Недавно в семье Михалковых был праздник — Никита Сергеевич отмечал юбилей. Народному артисту исполнилось 75 лет. Оскароносного режиссера поздравили родные и коллеги, а также президент России Владимир Путин. Глава государства отметил яркий актерский и режиссерский талант Михалкова.