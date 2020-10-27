Анна Хилькевич рассказала о симптомах перенесенного коронавируса

Москва, 27 октября. Актриса и звезда комедийного сериала "Универ" Анна Хилькевич на своей странице в Instagram рассказала о перенесенном заболевании COVID-19 и перечислила симптомы инфекции.

COVID-19 в семье Анны Хилькевич прошел в легкой форме. Также несильно болезнь "задела" няню детей актрисы и тех, с кем знаменитость контактировала.

По словам звезды сериала "Универ", в первую очередь она почувствовала першение в горле, а на пятый день пропало обоняние. Когда артистка поняла, что не может чувствовать запахи, она обратилась к медикам для сдачи анализа. Хилькевич пришлось ждать результаты почти неделю, поэтому, чтобы никого не заразить, она самоизолировалась дома.

"Скажу так: если не прислушиваться к своему организму, то очень легко спутать с обычным ОРВИ. Но я прислушивалась: ощущения на тонком плане другие, в носу, во всем теле, сны очень своеобразные, одышка, конечно", — написала знаменитость.

К счастью, дети Хилькевич — дочери Арианна и Мария — оказались вне опасности, их результаты на коронавирус показали отрицательный результат. После выздоровления некоторое время чувствовалась небольшая слабость, призналась актриса. Семье помогли справиться в этой ситуации витамины и капельницы.