В Пензе заговорили об экологической катастрофе из-за массовой гибели рыбы

Жители Пензы обеспокоены экологической катастрофой, которая погубила всю живность в притоке реки Суры. Об этом в социальных сетях сообщили горожане, проживающие в близстоящих домах, а также местные рыболовы. По словам очевидцев, берега реки усыпаны речными обитателями, а сама река источает резкий неприятный запах.

"Кто ответит за массовое отравление рыбы в районе маяка? Есть ли тут, кто может разобраться в этом? Городские власти — обратите внимание на проблему!"— написал житель города в группе "Пенза Live".

В интервью с ФАН представитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской и Пензенской областям рассказал, что о проблеме им известно и в настоящий момент ведутся работы по выяснению причин возникновения инцидента.

Горожане уверены, что за гибель животных ответственность несет расположенное рядом пензенское предприятие ОАО "Маяк", которое специализируется на производстве различных видов бумаги и картона. Данная компания в разные годы уже была уличена в загрязнении притока Суры отходами производства.

В то же время ведущий специалист Росрыболовства по Пензенской области в интервью ФАН сообщил, что ни о каком техногенном загрязнении реки отходами с предприятия по производству бумаги речи быть не может.

"Я сегодня туда выезжал, и мы вместе с инженером "Маяка" взяли пробы воды в реке, которые показали норму по всем показателям. Отходы в реку не сбрасываются, она имеет привычный цвет и запахи не источает. Это типичное поведение для мальков — в середине осени они начинают искать теплые места на мели, где можно скрыться от хищной рыбы. Так на мели и остаются. Массового мора обитателей реки нет — это исключено", — уточнил специалист.

Однако фотоснимки горожан противоречат позиции Росрыболовства. На них видно, что вода имеет мутный белый оттенок, а также хорошо заметно ее испарение с поверхности, что свидетельствует о загрязнении реки инородными веществами.

Кроме того, помимо мальков на берегах реки было зафиксировано и большое количество погибших раков, что не вызывает сомнений о загрязнении у местных рыболовов.