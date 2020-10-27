Кети Топурия оголила беременный живот на отдыхе в Дубае

Дубай, 27 октября. Солистку группы "А'Студио" Кети Топурию впервые сфотографировали с округлившимся животом после слухов о беременности. Снимок появился в Stories одного из Instagram-аккаунтов.

Поклонники Топурии еще летом начали подозревать, что она ждет ребенка от своего возлюбленного — бизнесмена Льва Деньгова. Поводом для слухов стали снимки певицы в Instagram, на которых знаменитость либо прятала живот под широкой одеждой, либо выбирала ракурсы, из-за чего было невозможно понять, действительно ли она в положении. Также фанаты Топурии решили, что ее беременность косвенно "рассекретила" певица Наталья Подольская, которая оставила в соцсети солистки "А'Студио" комментарий "держишься".

Более того, в начале октября подписчики Топурии и вовсе предположили, что она уже родила. Внимательные поклонники увидели на фото в соцсети коляску, которая совсем не подходит пятилетней дочери вокалистки "А'Студио" по возрасту.

Сама Топурия была возмущена слухами о ее родах. Певица назвала подобные сообщения "кошмаром" и призвала фанатов не читать желтую прессу.