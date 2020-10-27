Sohu заявило, что США провалили попытку отогнать самолеты РФ от Аляски

Москва, 27 октября. Аналитики китайского издания Sohu заявили, что попытки военнослужащих США отогнать российские самолеты от Аляски обернулись полным провалом для американских ВВС. «ПолитРоссия» публикует эксклюзивный перевод материала.

Неловкий момент для военных Соединенных Штатов произошел ранее, когда российские истребители Су-35, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и бомбардировщик Ту-95МС в рамках патрулирования воздушного пространства приблизились к Аляске. Ситуация вынудила американцев отправить навстречу истребители F-22, однако это не произвело большого впечатления на российских пилотов, которые решили провернуть интересный маневр. Об этом пишут эксперты из Китая.

Аналитики обратили внимание на то, что истребители Су-35 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 взяли курс на базы из-за недостатка топлива, а бомбардировщики Ту-95МС продолжили выполнять полет над нейтральными водами, длительность которого в итоге составила 12 часов. Американские пилоты были вынуждены сдаться, так как их попытки отогнать бомбардировщик ВС РФ обернулись полным провалом.

«Россия и США в последнее время довольно часто устраивают подобные шоу, которые со стороны выглядят довольно пугающе», — добавили авторы материала в Sohu.

Китайские аналитики на страницах издания Sohu ранее объяснили, как новая тактика проведения военных провокаций США против России может обернуться фиаско для американцев.