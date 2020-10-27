Политолог объяснил желание США поддержать проект Киева по «возврату» Крыма

Украинские власти стремятся создать новую коалицию, наподобие той, которая была в годы Крымской войны. Подробнее — в материале ФАН.

Сотрудничество с США

США выразили готовность сотрудничать с Киевом в вопросе создания проекта «Крымская платформа», направленного на «возвращение» Крыма в состав Украины. Об этом сообщили в украинском Министерстве иностранных дел, ссылаясь на заявление временного поверенного в делах США на Украине Кристины Квин.

Украина утверждает, что Квин выразила готовность сотрудничать с Киевом в данном вопросе. Кроме того, она подчеркнула, что позиция Соединенных Штатов по Крыму остается «твердой и неизменной».

Еще в июле текущего года стало известно, что Украина собирается создать международную консультативно-координационную платформу по вопросу Крыма. Киев хочет привлечь к консультациям Великобританию, Францию, Германию и Соединенные Штаты.

Украинская коалиция

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов отметил, что США уже подключились к этому вопросу, судя по заявлению временного поверенного.

«Почему бы и не прислать какого-нибудь сотрудника посольства на какую-нибудь «платформу»? В очередной раз заявит, что США не признают Крым российским. Тем и успокоятся. Президент Украины Владимир Зеленский уже год разъезжает по разным странам, всюду просит присоединиться к «крымской платформе». Но еще ни разу ни он, ни его люди не пояснили, как они ее себе представляют. Соберутся некие чиновники да поговорят? Другого варианта ведь все равно нет», — пояснил Владимир Корнилов.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что украинская власть стремится создать новую коалицию, наподобие той, которая была в годы Крымской войны.

«Но ее желание объединить страны против России не увенчается успехом. Коллективный Запад готов сотрудничать с Киевом, но никак не подставляться под его авантюрные проекты. Не думаю, что и этот пойдет дальше слов. Минского переговорного процесса Европе хватает с головой, про Крым и говорить не придется», — добавил Антон Бредихин.

Политолог Юрий Якорь заметил, что сейчас любое заявление США стоит воспринимать как часть предвыборной борьбы за пост украинского президента. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет получить чуть больше украинских голосов, отобрать их у Джо Байдена.

«США и так не признавали Крым частью России. Поэтому и дальше продолжат не признавать. Ничего не изменилось», — заключил политолог.

В марте 2014 года полуостров воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. При этом российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.