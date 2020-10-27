В США женщина умерла спустя два часа после похорон сына

Вашингтон, 27 октября. Жительница штата Теннеси погибла в результате автомобильной аварии. Дорожное происшествие случилось спустя два часа после похорон сына, сообщил телеканал NewsChannel 5.

Американка похоронила своего 36-летнего сына и вместе с тремя родственниками возвращалась домой. По информации полиции, женщина не справилась с управлением, вылетела с дороги и столкнулась с бетонной трубой. ДТП произошло в городе Кларксвилл.

В результате аварии женщина погибла, находящиеся с ней в машине пассажиры были госпитализированы. Двое из пострадавших уже отпущены домой.

Один из пострадавших сообщил, что женщина кричала на водителя ехавшей позади машины, поскольку он не соблюдал дистанцию и требовал уступить дорогу.