ЛНР перехватила беспилотник ВСУ при попытке пересечь границу

Луганск, 27 октября. Военнослужащие Луганской Народной Республики перехватили беспилотник украинских силовиков при попытке пересечения республики, передает пресс-служба оборонного ведомства ЛНР. Об этом пишет "ЛуганскИнформЦентр".

В сообщении отмечается, что официальный Киев «продолжает игнорировать договоренности и применяет беспилотные летательные аппараты с целью ведения разведки позиций Народной милиции». Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Sparrow обнаружили при попытке пересечения воздушного пространства ЛНР в районе населенного пункта Новогоригоровка.

"БПЛА противника был своевременно обнаружен и благодаря слаженным действиям расчетов ПВО (противовоздушной обороны) и РЭБ (радиоэлектронной борьбы) с применением станции подавления "Тритон М1" принудительно посажен", — добавили в оборонном ведомстве республики.

В пресс-службе ведомства также напомнили украинской стороне о необходимости соблюдения "действующего перемирия и исключении применении БПЛА против подразделений Народной милиции», обратив внимание на то, что Народная милиция ЛНР «ведет постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий перемирия".

Напомним, в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Некоторые районы Донецкой и Луганской областей объявили о независимости и создании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев начал проведение так называемой «антитеррористической операции» и ввел на территорию Донбасса свои войска. Для урегулирования ситуации были приняты Минские соглашения, но киевская власть регулярно нарушает пункты договоренностей.