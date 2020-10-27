Губернатора Иркутской области госпитализировали после заражения COVID-19

Иркутск, 27 октября. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев госпитализирован в медучреждение. Ранее у мужчины была обнаружена коронавирусная инфекция.

По информации пресс-службы регионального правительства, состояние Кобзева стабильное. Мужчина был доставлен в больницу для обеспечения постоянного наблюдения врачей.

«Госпитализацию подтверждаем. Состояние стабильное. Но необходимо круглосуточное наблюдение врачей», — приводит ТАСС слова пресс-службы.

О заражении Кобзева COVID-19 стало известно накануне, 26 октября. Чиновник находился на самоизоляции и работал дистанционно.