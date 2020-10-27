Акула напала на украинскую семью в Египте и откусила ребенку руку

Шарм-эль-Шейх, 27 октября. Украинская семья подверглась нападению акулы во время погружения с аквалангом в Шарм-Эль-Шейхе.

25 октября на египетском курорте в Шарм-эль-Шейхе украинская семья погружалась с аквалангом вместе с инструктором. Внезапно их атаковала акула, которая лишила 12-летнего мальчика руки. Помимо этого пострадала мать и инструктор.

По предварительным данным семья воспользовалась услугой погружения не у туроператора, а у третьих лиц, а это в Египте под запретом. Все расходы на лечение взяло на себя правительство Египта.