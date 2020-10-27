Бомж во Владивостоке изнасиловал девочку и вернулся на место преступления

Владивосток, 27 октября. Полицейские во Владивостоке задержали местного бездомного, который посреди ночи ворвался в частный деревянный дом и изнасиловал ребенка. Спустя сутки мужчина решил повторить преступление, но был пойман.

Инцидент произошел в районе Эгершельд. Известно, что мужчина вынул стекла из окон, проник в дом и попытался вынести вещи. Однако в этот момент в комнату зашла 14-летняя девочка. От ужаса ребенок не смог позвать на помощь, чем и воспользовался бездомный. После преступник скрылся с места преступления.

Вскоре домой вернулась мать девочки. Ребенок рассказал о произошедшем и женщина вызвала полицию, которая начала разыскивать бездомного. Однако уже на следующую ночь насильник сам вернулся на место преступления, чтобы вновь надругаться над девочкой. Но бездомного встретила ее мать, которая нанесла преступнику несколько ударов молотком и сорвала медицинскую маску. Тем не менее, бомжу удалось сбежать.

Вскоре бездомного задержала полиция. Пострадавшая дочь и мать опознали мужчину. Как оказалось, ранее подозреваемый уже нападал на детей. В 2016 году он попытался задушить на улице ребенка, однако тогда девочке удалось вырваться и убежать. А через полмесяца мужчина был задержан в Уссурийске за грабеж, сообщает портал VL.ru

На данный момент по факту изнасилования несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Согласно российскому законодательству, бездомному грозит до 15 лет лишения свободы.