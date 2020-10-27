В ГД предложили давать бесплатно лекарство лечащимся от COVID-19 дома

Москва, 27 октября. Депутат Государственной думы России Иван Сухарев предложил обеспечивать россиян с подозрением на коронавирус медицинскими препаратами за счет федерального бюджета, сообщил RT.

Парламентарий направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко письмо, в котором говорит, что пациентам с подозрением на коронавирус, которые лечатся дома, выписывают стандартный перечень лекарств для амбулаторного лечения. По его словам, минимальная цена курса такого лечения во многих регионах России превышает две тысячи рублей.

«В целях улучшения эпидемиологической обстановки в стране, а также поддержки российских граждан в период пандемии прошу вас рассмотреть возможность выдачи медицинским учреждениям сертификатов до 2021 года на приобретение лекарств для лечения граждан, имеющих полис обязательного медицинского страхования, с подозрением на COVID-19 на амбулаторном этапе за счет средств федерального бюджета», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день некоторые российские регионы бесплатно предоставляют лекарства для амбулаторного лечения.

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир, в том числе Россию. Москва приняла ряд мер, направленных для недопущения распространения опасной инфекции в стране. Многие эксперты отметили, что России удалось спокойно пережить волну коронавируса.