София Стужук призналась, что не рассказала детям о смерти их отца от COVID-19

Москва, 27 октября. Блогер София Стужук призналась, что до сих пор не сообщила детям о смерти их отца Дмитрия от коронавируса. Переживаниями звезда поделилась в соцсети Instagram.

«Малышам я еще ничего не говорила. Они пока ни разу не спрашивали, честно говоря. Потому боюсь представить, как это будет, но хорошо, что они еще маленькие», — написала Стужук.

Блогер отметила, что дочь Лола пока не в состоянии осознать произошедшее, но сыну Давиду она настроена «объяснять». Стужук призналась, что уже говорила с сыном о смерти, чтобы у мальчика сформировалось «хоть какое-то представление».

«В моих планах рассказать ему обо всем, когда он спросит. Это очень больно, но обманывать и скрывать я не собираюсь», — подчеркнула блогер.

Блогер и фитнес-тренер Дмитрий Стужук вместе с Софией и тремя детьми отдыхал в Турции, но почувствовал недомогание уже на второй день отдыха на курорте. После возвращения на родину он решил сдать тест на COVID-19.

Врачи настаивали на госпитализации, тренера подключили к кислородному аппарату. Однако Дмитрий жаловался, что не хочет оставаться в больнице. По его словам, в медицинском учреждении было много людей, а питание для пациентов не организовано.

Блогер решил поехать домой и самовольно покинул больницу. Вскоре он впал в кому и пережил клиническую смерть. Прибывшие к нему домой медики скорой помощи реанимировали Стужука, но второй кризис оказался летальным. Тренер умер, не приходя в сознание. У него остались трое детей.